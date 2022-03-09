Чита, , 09:50 — REGNUM Сельхозорганизации Забайкальского края в 2022 году намерены ввести в оборот более 32 тысяч гектаров неиспользуемой пашни, сообщил руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев. Его слова 9 марта цитирует пресс-служба правительства региона.

Аграрии Admoblkaluga.ru

«Аграрии региона рассчитывают в этом году поднять не менее 32,7 тысячи гектаров залежных земель. По итогам прошлого года забайкальские хозяйства ввели в оборот 22 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Также агропредприятия планируют подготовить 61,3 тысячи гектаров чистых паров под урожай 2023 года», — рассказал министр.

В 2022 году государственная поддержка, направленная на вовлечение в оборот неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв, составит 173,6 миллиона рублей.

В 2021 году Забайкальскому краю для этих целей из федерального бюджета было направлено 34 миллиона рублей. Таким образом, финансирование данного мероприятия увеличится в пять раз. Работы по вводу в оборот залежных сельхозугодий будут проходить в период с апреля по ноябрь. Освоение денежных средств планируется в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА, в преддверии нового агропромышленного сезона в Забайкалье активно закупают сельскохозяйственную технику для проведения сезонных полевых работ 2022 года. Куплено уже более 40 единиц техники, в том числе шесть тракторов и один зерноуборочный комбайн.

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