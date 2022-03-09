Ярославль, , 09:50 — REGNUM В Дзержинском районе Ярославля сгорел склад бутылок. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ярославской области.

Тушение пожара на складе в Ярославле 76.mchs.gov.ru

«В 21:07 8 марта поступило сообщение о возгорании на складе ООО «Ярбутылка» по адресу: г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.14. Ликвидация пожара в 03:03 9 марта. Уничтожено оборудование, материалы на площади 800 квадратных метров, закопчены стены и потолок на 3500 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ярославского МЧС.

В тушении пожара принимали участие 24 единицы техники и 88 человек личного состава. Пострадавших нет.