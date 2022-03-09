Ярославль, , 10:08 — REGNUM В Ярославле может появится новый способ решения городских проблем — инициативный проект, когда в решение той или иной проблемы люди сами вкладывают деньги полностью или частично, а власти помогают им. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Документ называется «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории города Ярославля». Он определяет порядок реализации таких проектов.

Выдвинуть инициативный проект сможет группа жителей не менее чем из десяти человек. Проект должен решать конкретную городскую проблему — ремонт дороги, объектов социальной сферы, культурного наследия, благоустройство, или быть социально полезным.

При этом граждане должны участвовать в его софинансировании с помощью инициативных платежей, которые будут зачислять в городской бюджет. При поддержке проекта со стороны властей доля бюджетного финансирования может составлять не более 90%.

Инициативная группа должна направить в мэрию заявление. Для рассмотрения таких заявлений будет создана комиссия из чиновников и депутатов муниципалитета. Комиссия может поддержать проект или отклонить его. Разработана и таблица критериев оценки. Так больше баллов получит проект, где выше процент внебюджетного финансирования (как граждан так и бизнеса), который социально значим для значительного числа жителей. Среди других критериев — актуальность проекта и скорость реализации.

Возможность софинансирования со стороны жителей была и раньше. Она применялась в основном при реализации проектов благоустройства дворов. Новый документ позволяет расширить сферу сотрудничества власти и жителей и определяет конкретный порядок этого.

Пока что документ находится на рассмотрении депутатов муниципалитета Ярославля.