Ташкент, 9 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 7 марта состоялось видеоселекторное совещание, на котором обсужден ход реализации правительством мер по достижению намеченных на текущий год целевых показателей социально-экономического развития отраслей и регионов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

На совещании отмечалось, что за январь-февраль текущего года освоено 687 миллионов долларов иностранных инвестиций, в том числе 615 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов.

«С начала года введены производственные мощности по 506 проектам общей стоимостью 337 миллионов долларов, что обеспечило создание свыше 7 тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении.