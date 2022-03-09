Абакан, 9 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Пять степных пожаров и два пала травы потушено с начала 2022 года в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Уточняется, что палы растительности, степные пожары и возгорания мусора происходят в Хакасии ежегодно по вине граждан с наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона.

Жителей республики призывают к строгому соблюдению противопожарных требований на открытой местности, дачных участках и на природе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье при подготовке к весеннему пожароопасному периоду 2022 года оборудовано 767 км минерализованных полос.

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