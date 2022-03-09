Чита, 9 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Жители Забайкалья обращаются в министерство экономического развития региона из-за роста цен на продукты питания и непродовольственные товары. Об этом 9 марта сообщила помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская.

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По её словам, для удобства населения в ведомстве работает телефон горячей линии.

«Все эти дни, включая выходные, для нас выдались очень напряженными. Большинство вопросов касается цены на сахар. Спрос на этот товар резко увеличился в нерабочие дни, поэтому «взлетела» цена. К тому же в некоторых торговых точках Читы пришлось ограничивать покупку социальных товаров в одни руки. Это было связано с тем, что мы фиксировали покупки свыше одной тонны товаров. Это и многое другое мы подробно разъясняем тем, кто обращается в министерство», — пояснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 марта на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.

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