Якутск, 9 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. По факту гибели сотрудника угледобывающей компании в шахте Томпонского района Якутии возбуждено уголовное дело. Выявлено грубое нарушение требований промышленной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК РФ по Якутии.

В шахте

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Мужчина скончался 5 марта после того, как на него обвалилась горная порода. Ещё один рабочий пострадал — у него сломаны обе ноги.

«При выполнении горных работ на опасном производственном объекте допущены грубые нарушения требований промышленной безопасности, что привело к отслоению горной породы», — подчеркнули в следственном комитете.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства происшедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, обвал произошёл в подземных выработках одной из горнодобывающих компаний республики. Рудник находится в 270 км от посёлка Хандыга. Известно, что погибший сотрудник проводил в шахте технические работы.