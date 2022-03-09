Уфа, , 09:48 — REGNUM Депутаты госсобрания Башкирии предложили ввести штрафы на сумму до 400 тысяч рублей за организацию незаконных пунктов приема металлолома. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Металлолом MichaelGaida

Депутаты государственного собрания Башкирии намерены внести в Государственную думу соответствующие поправки в КоАП.

«Законопроект направлен на борьбу с незаконной деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Предлагается вынести эту деятельность в отдельный состав административного правонарушения и установить штрафные санкции», — цитирует пресс-служба председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Согласно документу, предпринимательская деятельность по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных, цветных металлов без лицензии повлечет за собой наложение штрафа: для юридических лиц — 200 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50 тысяч рублей. Проектом закона предусматривается возможность конфискации орудий, предметов административного правонарушения.

В случае повторного правонарушения следует более жесткое наказание. Для юрлиц — штраф в размере 400 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для индивидуальных предпринимателей — штраф 100 тысяч рублей с конфискацией орудий, предметов правонарушения.

Отмечается, что немного мягче санкции в отношении юридических лиц и предпринимателей, которые имеют лицензию, но нарушают ее условия.

«Эта деятельность носит откровенно теневой характер, а ее масштабы исчисляются невообразимыми суммами. По понятным причинам наличный оборот превалирует над безналичным — в целом по стране это более триллиона рублей в год! Нелегальные пункты приема металлолома не платят налоги и не тратят деньги на правильную организацию технологического процесса, на обучение и аттестацию специалистов», — отметил Толкачев.

Парламентарии обеспокоены тем, что нарушители осуществляют свою деятельность без оформления документов и принимают любой лом.

«В результате с кладбищ пропадают ограды, а с улиц исчезают автодорожные знаки, мусорные баки, канализационные люки и даже целые автомобили! Часто такие пункты открываются прямо возле кладбищ, дачных массивов и в других местах, где есть возможность скупать краденные металлосодержащие изделия, перерабатывать и продавать их до того, как собственник обнаруживает пропажу», — подчеркнул спикер республиканского парламента.

Он также отметил, что выделение этого вида незаконной деятельности в отдельный состав правонарушения и ужесточение административного наказания может уменьшить число нелегальных пунктов приема металлолома, защитить экологию, а также может уберечь общественное и личное имущество граждан от хищения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены поддержать производителей экологически чистой продукции.