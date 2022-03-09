Воронеж, 9 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Морозы до — 13 градусов ожидаются в Воронежской области 10 — 12 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Похолодание после затяжной оттепели пришло в Воронеж уже с 9 марта — днём температура составит около — 3 градусов, а уже в ночное время опустится до — 12 градусов. 10−11 марта дневная температура составит около семи-восьми градусов ниже нуля, ночью опустится до 12−13 градусов, в ночь на 12 марта до — 13 градусов.

12 марта, в субботу, немного потеплеет, — до пяти градусов мороза днём. В ночь на воскресенье, 13 марта, прогнозируется до восьми градусов мороза, днём потеплеет до — 3 градусов. Возможен снег.

Отметим, февраль в Воронежской области оказался тёплым, сильных морозов в последний зимний месяц в регионе не было, и к началу марта снег в областном центре уже успел почти сойти. Однако в первых числах марта в регион пришёл мощный циклон, который принёс сильные снегопады.