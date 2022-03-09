Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В историческом доме в центре Санкт-Петербурга обвалился пол в магазине, жильцов эвакуировали и разместили в ближайшей гимназии. Об этом 9 марта сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Vk.com/spb_today Место обрушения (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ЧП произошло поздним вечером 8 марта в семиэтажном доме 58 по Чкаловскому проспекту. В 23:15 мск на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в доходном доме К.Г. Чубакова 1913 года постройки произошло обрушение пола.

«В магазине на первом этаже произошло обрушение пола в подвал на площади 10 кв. метров. Из здания эвакуированы девять человек, никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

К месту происшествия был направлен автобус для обогрева жильцов. Кроме того, как рассказали очевидцы в социальных сетях, на фасаде здания появились трещины. А жильцов эвакуировали и временно разместили в ближайшей гимназии №56.