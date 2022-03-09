Томск, , 09:40 — REGNUM Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта в поликлинике №10 Томска, где утром 5 марта мужчина напал на врача. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

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Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть ОМВД по Ленинскому району города в тот же день около 14 часов. На место выехали правоохранители, которые установили очевидцев, свидетелей и участников конфликта.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучаются видеозаписи с камер наблюдения. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, после удаления зуба в частной клинике пациентка потребовала у врача поликлиники больничный лист. Тот отказал, после чего в кабинет вошёл муж женщины и ударил стоматолога по голове.

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