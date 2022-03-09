Правительство РФ передаст управление курортом «Архыз» якорному инвестору
Москва, 9 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Правительство РФ разрабатывает «дорожную карту» по передаче развития курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии новому оператору АО «Управляющая компания Архыз». Процесс передачи от АО «Кавказ.РФ» должен быть завершен в течение 2022 года. Об этом решении сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, который курирует регион СКФО.
«Согласно «дорожной карте», до конца 2022 года планируется разработать проекты учредительных документов новой управляющей компании АО «Управляющая компания «Архыз», что будет утверждено соответствующим распоряжением правительства РФ», — говорится в сообщении правительства России.
Напомним, курорт Архыз» в Карачаево-Черкесии входит в туркластер на Северном Кавказе, который объединяет в настоящее время три горнолыжных всесезонных курорта. Кроме «Архыза», в него входят также курорты «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. Проект реализуется с 2010 года сначала созданным специально для этого АО «Курорты Северного Кавказа», который теперь преобразован в институт развития «Кавказ.РФ». Курорт «Архыз» является наиболее продвинутым на сегодняшний день проектом.
«За восемь лет существования управляющая компания вывела курорт на самоокупаемость и турпоток порядка 700 тысяч человек в год, и эта цифра ежегодно растет на 10−15%. Уверен, что привлечение частных инвестиций даст дополнительный стимул развитию курорта. Речь в первую очередь о продолжении строительства необходимой инфраструктуры», — цитирует пресс-служба правительства РФ Александра Новака.
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