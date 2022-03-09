Москва, 9 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Правительство РФ разрабатывает «дорожную карту» по передаче развития курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии новому оператору АО «Управляющая компания Архыз». Процесс передачи от АО «Кавказ.РФ» должен быть завершен в течение 2022 года. Об этом решении сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, который курирует регион СКФО.

Arhyz-resort.ru Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии

«Согласно «дорожной карте», до конца 2022 года планируется разработать проекты учредительных документов новой управляющей компании АО «Управляющая компания «Архыз», что будет утверждено соответствующим распоряжением правительства РФ», — говорится в сообщении правительства России.

Напомним, курорт Архыз» в Карачаево-Черкесии входит в туркластер на Северном Кавказе, который объединяет в настоящее время три горнолыжных всесезонных курорта. Кроме «Архыза», в него входят также курорты «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. Проект реализуется с 2010 года сначала созданным специально для этого АО «Курорты Северного Кавказа», который теперь преобразован в институт развития «Кавказ.РФ». Курорт «Архыз» является наиболее продвинутым на сегодняшний день проектом.

«За восемь лет существования управляющая компания вывела курорт на самоокупаемость и турпоток порядка 700 тысяч человек в год, и эта цифра ежегодно растет на 10−15%. Уверен, что привлечение частных инвестиций даст дополнительный стимул развитию курорта. Речь в первую очередь о продолжении строительства необходимой инфраструктуры», — цитирует пресс-служба правительства РФ Александра Новака.

Читайте также: Архыз и Домбай не для нас? — жители Карачаево-Черкесии возмутились ценами