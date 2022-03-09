Вашингтон, 9 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В нынешней ситуации вокруг Украины Соединённые Штаты стремятся нанести России «стратегическое поражение». Об этом в ходе выступления перед Конгрессом США заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение», — подчеркнула она.

Нуланд считает, что Москва может стремиться к получению дополнительных выгод за содействие в восстановлении ядерной сделки с Ираном. Однако представитель Госдепа США уверена, что российская сторона не добьётся в этом успеха.

Нуланд добавила, что переговоры по ядерной программе Ирана являются «одним из тех редких случаев», когда США и Россия имеют одну и ту же стратегическую задачу, которая «становится ещё более важной» в нынешних условиях. По ее словам, Соединённые Штаты не хотят получить «ядерный» Иран и кризис на Украине в одно и то же время.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская военная специальная операция на Украине продолжается с 24 марта. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её целями является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в течение восьми лет на Донбассе, а также демилитаризация и денацификация Украины. Западные страны сразу же ответили на эти действия России новыми санкциями.