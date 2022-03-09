Париж, , 09:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что веритв «феминистскую Европу», сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я верю в феминистскую Европу», — заявил Эммануэль Макрон, призвав сделать гендерное равенство «великим европейским делом».

«Достигнуто ли равенство между женщинами и мужчинами? Нет. Работа еще далека от завершения», — заявил глава французского государства, завершая совещание в Елисейском дворце по вопросам профессионального равноправия в Европе.

Президент был встревожен «неприемлемыми неудачами» в отношении абортов, наблюдаемыми в последние годы в некоторых странах. Аборты разрешены почти везде в ЕС, за исключением Мальты, где они остаются полностью незаконными.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции заявил, что количество украинских беженцев, прибывающих во Францию, «стремительно растёт».

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