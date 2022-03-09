Барнаул, , 09:37 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 9 марта 2022 года за сутки выявлены 1172 новых носителя (на 97 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 6511 до 5441 (на 1070 меньше, чем сутками ранее).

Кладбище

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 973 (на 104 за сутки) и 201 928 (на 931 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 467 (-12 за сутки). Из них 177 подключены к аппаратам ИВЛ (+11 за сутки). По прежнему много смертей.

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9655 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией осталось прежним 2216 жителей края (0 за сутки). Кроме этого, 205 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+5 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 32 398 зараженных коронавирусом (+231 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 249 649 человек, выздоровели 223 744 человека (+1702 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 29 пациентов