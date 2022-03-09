Аша, Челябинская область, 9 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Челябинский облсуд не стал выпускать бывшего замглавы Ашинского района из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Арестован он был 12 февраля. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. Речь идёт о сумме не меньше 800 тыс. рублей, которые предназначались за общее покровительство.

Защита просила заменить изолятор на домашний арест. Но вышестоящая инстанция отказалась изменять решение Ашинского суда.