Пермь, 9 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Пермском крае к административной ответственности привлечено федеральное бюджетное учреждение «Камводпуть». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

A. L. (loading) Судоходство

Организация наказана за нарушения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта при содержании судового пути и навигационного оборудования судового хода.

Установлено, что в навигационный период 2021 года на реке Чусовой в Прикамье администрация «Камводпути» использовала нестандартные навигационные плавучие знаки — кромочные и поворотные буи.

Согласно решению суда, администарция Камского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства привлечена к ответственности. Ей назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.