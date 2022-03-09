Череповец, Вологодская область, , 09:35 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Динамо» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Динамо» шайбы забросили защитник Андрей Миронов и нападающий Станислав Галиев. У «Северстали» отличились защитники Иван Рогов и Робин Пресс.

Победу «Динамо» принёс гол защитник Вячеслава Войнова в овертайме.

Таким образом, «Динамо» сравняло счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 10 марта в Москве.

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