Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Аналитики определили, какие профессии чаще всего востребованы среди жительниц Санкт-Петербурга. Об итогах исследования сообщили в пресс-службе HeadHunter, передаёт 78.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудница МФЦ

Для того, чтобы вывести такой рейтинг сотрудники компании изучили более 200 тыс. резюме, опубликованных женщинами за последний месяц. По итогам анализа, установили, что самой популярной вакансией оказалась позиция менеджера по продажам и по работе с клиентами. Такую работу желало найти более 17 тыс. жительниц Петербурга.

На втором месте расположилась работа администратором, более 16 тыс. резюме. Третье место принадлежит вакансии бухгалтера, не менее 11 тыс. резюме. При этом чаще всего петербурженки желают получать заработную плату около 60 тыс. рублей в месяц за эту работу.

Помимо этих позиций востребованы также вакансии секретаря, дизайнера, официанта, экономиста и продавца-консультанта. Работа, связанная с физической нагрузкой, а именно токарем, грузчиком, автослесарем, является наименее популярной среди женщин, опубликовано от 9 до 30 таких резюме.