Барнаул, , 09:33 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 9 марта 2022 года вакцинированы 1 366 286 человек (+91 за сутки). это следует из данных оперштаба региона.

Вакцина Yarregion.ru

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Из общего числа привитых 53 206 жителей региона получили первую прививку (+40 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 221 094 (+117 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 91 986 ревакцинированных (+10 за последние сутки).

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