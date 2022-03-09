Белгород, 9 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В 2021 году вертолёт санавиации доставил в медучреждения Белгородской области 113 пациентов, сообщает 9 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Pskov.ru Санитарный вертолёт «Ансат»

Чаще всего медики забирали больных из Валуйского и Губкинского городских округов и Ровеньского района. Среди пациентов — восемь детей и 19 беременных женщин. Три полёта медики совершили за пределы области.

В 2022 году вертолётом доставлены в больницы уже девять человек. Общий объём финансирования из федерального и регионального бюджетов в этом году составит 48 млн рублей.

Санитарная авиация работает в Белгородской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 года.