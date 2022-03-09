Лондон, , 09:32 — REGNUM Писательница Джона Роулинг вновь подверглась критике со стороны представителей ЛГБТ-сообщества за комментарии по поводу законопроекта, который могут принять в Шотландии. Об этом 9 марта сообщает портал Screen Rant.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

На этот раз Роулинг опубликовала в Twitter заявление по поводу шотландского законопроекта о признании пола, она, в частности, написала, что в случае принятия он «нанесет вред наиболее уязвимым женщинам в обществе». После того, как с ней в полемику вступила первый министр Шотландии Никола Стерджен, писательница опубликовала ещё несколько постов.

Она отметила, что принятие такого закона ударит по женщинам, пережившим изнасилование и находящимся в заключении. Роулинг добавила, что «несколько женских групп» сообщили Стерджен о недостатках законопроекта, но чиновник проигнорировала их сообщения. «Если в результате принятия закона наступят эти последствия, правительство не сможет сделать вид, что его не предупреждали», — заявила Роулинг.

Напомним, в январе 2022 года британский актёр Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, заявил, что не будет критиковать Джоан Роулинг за слова о трансгендерах. В 2020 году писательница напомнила подписчикам в Twitter, что люди, у которых бывает менструация, называются женщинами. Из-за этого она подверглась травле со стороны ЛГБТ-активистов.

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