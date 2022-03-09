Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве на аллее Героев Космоса недалеко от главного входа на ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса», сообщается на портале мэра столицы.

Монумент «Покорителям космоса» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Монумент «Покорителям космоса» является одним из самых известных и высоких памятников в России — 110-метровый монумент построен в память о Циолковском, Королеве и их соратниках. Открытие памятника состоялось 4 октября 1964 года

В процессе реставрации монумент очистят от загрязнений, устранят трещины и сколы, отреставрируют горельефы, надписи на стилобате и обработают их специальными защитными составами. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в 2021 году отреставрировано около 100 памятников архитектуры.

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