Москва, 9 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Москве на аллее Героев Космоса недалеко от главного входа на ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса», сообщается на портале мэра столицы.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Монумент «Покорителям космоса»

Монумент «Покорителям космоса» является одним из самых известных и высоких памятников в России — 110-метровый монумент построен в память о Циолковском, Королеве и их соратниках. Открытие памятника состоялось 4 октября 1964 года

В процессе реставрации монумент очистят от загрязнений, устранят трещины и сколы, отреставрируют горельефы, надписи на стилобате и обработают их специальными защитными составами. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в 2021 году отреставрировано около 100 памятников архитектуры.

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