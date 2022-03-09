Нью-Дели, 9 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Индия и Китай 11 марта проведут 15-й раунд переговоров о разъединении войск в пограничной области Ладакх, сообщает газета The Asian Age со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Отмечается, что переговоры пройдут в пограничном пункте Чушуль-Молдо на уровне командующих армейскими корпусами Вооруженных сил Индии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Индия надеется на конструктивный диалог с Китаем для решения остающихся вопросов, касающихся нормализации обстановки в Восточном Ладакхе», — заявили в индийском минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на линии фактического контроля в Ладакхе возникла из-за игнорирования Китаем в 2020 г. письменных соглашений о том, чтобы не размещать массовые силы на границе, считает министр иностранных дел Индии.

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