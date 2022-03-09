Шебалинский район, Алтай, , 09:31 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выздоровели 48 пациентов с COVID-19. Всего к настоящему времени коронавирус победили 26 445 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подтверждено за сутки 29 новых случаев инфицирования. Наибольший прирост зафиксировано в Шебалинском, Онгудайском и Майминском районах, где выявлено семь, шесть и четыре новых носителя соответственно. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 32 736.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 635, в том числе 587 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 96, за весь период — 416 599», — добавили в оперштабе.