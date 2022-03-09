Владивосток, , 09:33 — REGNUM Во Владивостоке ветеранские объединения 10 марта организуют автопробег в поддержку специальной операции России в Донбассе. Акция возьмёт старт с мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Автопробег © Андрей Кожаев

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По словам руководителя городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира Макарова, в автопробеге будут участвовать представители различных ветеранских объединений Владивостока.

«В 11:45 мы возложим цветы к Вечному огню, а ровно в полдень стартует автопробег», — сказал организатор.

Определён маршрут: Корабельная набережная — Семёновская — Океанский проспект — Партизанский проспект — проспект 100-летия Владивостока — Маковского. В районе остановки «14 километр» колонна развернётся и направится в сторону улицы Катерной, где автомобили развернуться и поедут в точку старта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке с 5 марта проходят общественные акции в поддержку российской спецоперации по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей.