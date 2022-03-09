Вашингтон, 9 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. За последние 24 часа цена биткоина выросла на 8%, составив почти $41,6 тыс. Это 9 марта следует из данных торгов наиболее крупной по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

BTC Keychain Криптовалюта

По информации торговой площадки, по состоянию на 07:57 мск за указанную криптовалюту давали $41,59 тыс.

При этом в настоящее время биткоин восстанавливает свою стоимость, которая на минувшей неделе снизилась до $38 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта более 25 тыс. кошельков, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, заблокировала в рамках санкций американская криптобиржа Coinbase.