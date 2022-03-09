Цхинвал, 9 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в рамках регистрации кандидатом на выборах написал диктант на знание осетинского языка. Он обнародовал фотографии диктанта в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

«Знать родной язык, уметь не только изъясняться на нем, но и грамотно писать — очень важно», — написал глава государства.

Он призвал остальных кандидатов в президенты республики также обнародовать свои работы. По мнению Бибилова это будет «честно».

Напомним, в Южной Осетии 10 апреля пройдут выборы президента республики. В ЦИК подали заявки 15 кандидатов. Бибилов будет избираться на второй срок. Одним из условий регистрации кандидата является написание диктанта на осетинском языке.