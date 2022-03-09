Томск, 9 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В томской поликлинике №10 местный житель напал на врача-стоматолога. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облздрава, инцидент произошёл утром 5 марта.

(сс) rgerber Зубной врач

По данным медицинского учреждения, на приём к пострадавшему пришла пациентка, которая ранее удалила зуб в частной клинике. Женщина потребовала от врача оформить больничный лист, поскольку она два дня не ходила на работу из-за отёка после удаления зубов.

Медик отказал, пояснив, что выдача листка нетрудоспособности за прошедший период может быть рассмотрена только на врачебной комиссии. Однако через 15 минут в кабинет ворвался мужчина, представившийся мужем пациентки, который ударил врача по голове. Последний упал, ударившись головой о стену.

Позже, в больнице скорой помощи у пострадавшего диагностировали сотрясение и ушиб головного мозга. В руководстве поликлиники в связи с этим выразили надежду, что нападавший будет наказан.