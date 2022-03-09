Ереван, 9 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Париж. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По данным пресс-службы, в ходе визита на 9 марта запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они также будут участвовать в конференции «Амбиции: Армения — Франция».

Сообщается, что лидеры двух стран обсудят расширение сотрудничества Парижа и Еревана. Главы Франции и Армении также выступят на пресс-конференции.

Напомним, Пашиняна пригласил в Париж Макрон. 9 марта также будет отпраздновано 30-летие со дня начала дипломатических отношений Парижа и Еревана.