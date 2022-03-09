Москва, 9 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ультраполярное вторжение ожидается в Москве 9 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР На морозе

Синоптики рассказали, что инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к скандинавскому антициклону. В результате вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, а северо-восточный ветер обеспечит ультраполярное вторжение.

Столбики термометров в Москве опустятся до шести градусов мороза, в Подмосковье — до девяти градусов ниже нуля. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.