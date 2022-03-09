Пермский район, Пермский край, 9 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Прикамье вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя Пермского муниципального района. Он признан виновным нападении на сотрудников полиции и их оскорблении. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Как установлено следствием и судом, в селе Усть-Качка 27 сентября 2021 года пьяный мужчина при задержании за совершение административного правонарушения оказал сопротивление полицейским. Одному стражу порядка нанесен вред здоровью. Кроме того, пермяк публично оскорбил правоохранителей.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать срок злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.