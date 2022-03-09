Минск, 9 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Марат Хуснутдинов и Артём Швец-Роговой.

В составе «Динамо» дубль оформил форвард Мальте Стрёмвалль, ещё один гол забил защитник Адам Альмквист.

Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4:0 и сыграет с московским «Спартаком» в четвертьфинале плей-офф КХЛ.