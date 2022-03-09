Чебоксары, 9 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Чувашии отменён указ пятилетней давности о строительстве планетария в честь лётчика-космонавта № 3 Андрияна Николаева. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Проект планетария в Чебоксарах

Указ о «О создании планетария имени лётчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» был принят 19 декабря 2016 года, когда республикой руководил Михаил Игнатьев. 1 марта 2022 года глава Чувашии Олег Николаев, ссылаясь на Конституцию Чувашии, признал данный указ утратившим силу.

Напомним, что команда Михаила Игнатьева планировала построить планетарий в Чебоксарах в детском парке имени Космонавта А.Г. Николаева. Заявлялось, что это будет трёхэтажное здание с обсерваторией, музеем космонавтики, интерактивными залами и смотровой площадкой. Предполагалось также построить вокруг планетария прогулочную зону, комплекс из трёх фонтанов и аттракционы. Расходы оценивались в 636 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года стало известно, что из расходной части чувашского бюджета изъяты и перераспределены 128 млн рублей, выделенных на строительство планетария. Республиканские власти тогда сослались на то, что «не все разрешительные документы на строительство получены». С тех пор о проекте практически не говорилось.