Тегеран, 9 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. По случаю Международного женского дня компания International Vand в сотрудничестве с рядом иранских СМИ и независимых издательских компаний запустила образовательный проект и создание рабочих мест под названием «Калкин» для афганских женщин и девочек, лишённых доступа к образованию. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Организаторы проекта заявили, что это образовательный и добровольный проект в области дизайна, доступ к которому можно получить через публичный звонок через «17 Hout». Ожидается, что афганские женщины и девушки, прошедшие ежеквартальный учебный курс (начинается 21 марта), приобретут навыки в дизайне и графике.

Этот призыв был опубликован на фоне трёхцветного флага предыдущего правительства.

Более четырнадцати известных иранских компаний издательского сектора заявили, что выпускники проекта Kalkin будут иметь приоритет, если в рамках их бизнеса будут доступны соответствующие возможности трудоустройства (удалённая работа или фриланс).

В этой учебной программе могут участвовать афганские женщины и девочки, как остающиеся в Афганистане, так и беженки.