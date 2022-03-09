Сеул, 9 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. 9 марта в Южной Корее стартовали выборы 20-го по счёту президента, который будет руководить страной на протяжении следующих пяти лет. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

Согласно опубликованным данным, голосование проходит с 6:00 до 18:00 по местному времени на 14 464 избирательных участках. С 18:00 до 19:30 в голосовании смогут принять участие жители страны с подтвержденным коронавирусом и лица, находящиеся на карантине.

В списки для голосования внесены около 44,2 млн человек. Более 16 млн человек или 36,9% избирателей проголосовали досрочно 4 и 5 марта.

По состоянию на 14:00 по местному времени явка избирателей составила 64,8%.