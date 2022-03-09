Уфа, 9 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Более десяти домов и музыкальная школа временно останутся без водоснабжения в результате утечки из колодца в Уфе. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Уфаводоканал.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Смотровой колодец. Промывка водосточных трубопроводов

Сообщается, что в настоящее время специалисты производят работы по ликвидации утечки из колодца по адресу ул. Черниковская, 14. В связи с этим планируют произвести отключение водопровода диаметром 250 мм.

В результате без холодного водоснабжения временно останутся детская музыкальная школа по ул. И. Франко, 7а, а также жилые дома:по ул. Черниковская, 14, 19/1;ул. Черниковская, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;ул. И. Франко, 7, 8, 9, 12;ул. И. Франко, 10;ул. Кольцевая, 132, 134.