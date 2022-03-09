Белгород, 9 марта 2022, 09:31 — REGNUM Действующий дистанционный формат обучения в школах, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, продлевается, сообщил 9 марта губернатор Вячеслав Гладков.
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Онлайн-занятия будут проходить в 55 сельских школах. В Грайворонском горокруге переведены на дистант все 17 образовательных учреждений, в Валуйском горокруге — семь, в Белгородском районе — шесть, пять школ в Шебекинском горокруге, четыре — в Краснояружском районе, две в Волоконовском районе и одна в Старом Осколе.
Ещё шесть школ с 9 марта работают в очном или дистанционном формате по выбору родителей. В детских садах этих муниципальных образований работают дежурные группы. Все остальные школы и детские сады работают в обычном режиме.
Как сообщало, школы в приграничных районах переведены на дистант с 28 февраля.