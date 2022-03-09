Душанбе, 9 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Национальный банк Таджикистана изменил официальный курс доллара к местной валюте сразу на 15%. Об этом 9 марта сообщает «Азия Плюс».

Бонки миллии Тоҷикистон (National Bank of Tajikistan) Сомони

«Согласно установленному регулятором курсу, сегодня, 9 марта, один доллар равняется 13 сомони, тогда как накануне соотношение между этими валютами составляло 1 к 11,30», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что официальный курс доллара к сомони оставлялся неизменным второй год после последней коррекции 4 ноября 2020 года.

Также Нацбанк Таджикистана изменил официальный курс сомони к общеевропейской валюте — на 14,9% — до 14,1908 сомони за 1 евро на сегодня с 12,3486 сомони — накануне.