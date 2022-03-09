Нашвилл, США, 9 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающий Райан Джохансен и защитник Роман Йози.

В составе «Далласа» точным броском отметился защитник Йон Клингберг. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 68 очков. «Даллас» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 67 очками.

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