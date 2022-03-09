Монгун-Тайгинский район, Тыва, 9 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Монгун-Тайгинском районе Тувы 8 марта зарегистрировано сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие магнитудой 4,5 произошло в 08:48 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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Эпицентр находился в 22 км к северо-востоку от села Мугур-Аксы. Местные жители при этом ощутили незначительные колебания земной поверхности. Жертв и разрушений нет.