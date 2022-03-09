Владивосток, 9 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Приморье с 25 февраля по 4 марта выявлено пять незаконных рубок леса общим объёмом 294 куб. метра древесины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Лесоруб

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«Возбуждено 14 уголовных дел за незаконную рубку, пять дел об административных правонарушениях», — сообщили в министерстве лесного хозяйства Приморья.

Подтвердились две конфликтных ситуации с тиграми, обе разрешены. Выявлен один факт незаконной добычи диких животных, всего с начала года 24 эпизода браконьерства, изъята одна единица охотничьего оружия (с начала года — 28).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по коррупционной статье под суд пошёл теперь уже бывший старший инспектор отдела по Гороховскому лесничеству.