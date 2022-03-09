Москва, 9 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Москве за 2021 год объём выпуска лекарственных средств и медицинских материалов на 67,7% по сравнению с 2020 годом, сообщается на портале мэра столицы.

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Такой существенный рост обусловлен поддержкой города промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств. В настоящее время в Москве работает около 80 фармацевтических предприятий.

На фармпредприятиях работают 14,8 тыс. человек. Объем отгруженных лекарств и медицинских товаров за 2021 год составил 345,2 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в технополисе «Москва» запустят производство 20 жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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