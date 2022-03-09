Ульяновск, 9 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Федеральные дорожники готовятся к проведению противопаводковых мероприятий на территории Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Во время паводка стоит задача обеспечить бесперебойный и безопасный проезд по федеральным трассам. В ведомстве отмечают, что в настоящее время идёт расчистка от наледи оголовков и русел водопропускных труб, а 22 марта начнётся осмотр участков в низинах, у водоёмов и искусственных сооружений на них.

Как и ранее, будет уделено особое внимание дорожным территориям, которые могут попасть в зону подтопления. Специалисты оценят их состояние и примут меры для предотвращения размыва земляного полотна.

В ведомстве сообщают, что в целом для работ по пропуску ледохода и паводковых вод дорожными службами заготовлено 4,7 тыс. кубометров инертных материалов, 5 кубометров пиломатериалов.

Для оперативного реагирования на время паводка сформировано 16 бригад из 117 человек. Кроме того, подготовлено 44 единицы специализированной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года управление МЧС по Ульяновской области заявило, что во время паводка зону подтопления при большой воде могут попасть 16 населённых пунктов. В муниципальных образованиях разрабатываются профилактические мероприятия для снижения рисков во время половодья.