Тюмень, 9 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. На объездной дороге в Тюмени по причине густого тумана столкнулись 16 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области На объездной дороге под Тюменью утром 9 марта

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8:50 (6:50 мск). В дежурную часть спасателей поступило сообщение о ДТП в районе моста через реку Тура, вблизи посёлка Яр.

Выяснилось, что повреждено 16 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации последствий ДТП были задействовано две единицы техники МЧС, шесть человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 9 марта ударили сильные морозы. По прогнозу синоптиков около — 30 °C продержится в некоторых районах региона до 12 марта.