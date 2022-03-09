Сеул, 9 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Южная Корея вернула своё первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Aoosk.ru Судостроение

Согласно опубликованным данным, в феврале 2022 года мировой объём судостроения составил 1,29 млн CGT, 67% которого приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 860 тыс. CGT, а Китая — 340 тыс. CGT (26% мирового объёма), Японии — 40 тыс. CGT (3% мирового объёма).

Известно, что Южная Корея вернула первенство на рынке спустя три месяца.

В период с января по февраль мировой объём судостроения составил 5,12 млн CGT, из которого 2,81 млн CGT (56 судов) приходится на Южную Корею, а 2,01 млн CGT (61 судно) — на Китай.

CGT — регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.