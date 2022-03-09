Токио, 9 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Церемония принятия в состав Военно-морских сил (ВМС) Японии подводной лодки нового типа «Тайгэй» состоялась на военно-морской базе Йокосука у входа в Токийский залив. Об этом 9 марта сообщает агентство Kyodo.

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При этом дизель-электрическая ударная подводная лодка нового типа «Тайгэй» («Большой кит») является 22-й в составе японских ВМС и первой в своей серии.

Водоизмещение новой субмарины составляет 3 тыс. тонн, длина — 84 м, команда — около 70 человек. Также она также имеет ионные батареи нового типа, позволяющие, как утверждается, гораздо дольше находиться под водой.

Кроме того, «Тайгэй» обладает повышенной бесшумностью, ее вооружение составляют торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно заявил, что в вопросе о введении запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины Япония планирует сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с партнёрами по «Группе семи» (G7).