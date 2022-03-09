Улан-Удэ, 9 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды 9−10 марта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса республики, в регионе ожидаются усиление ветра до 15−20 метров в секунду, метель и мокрый снег.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

В связи с этим дорожники переведены в режим повышенной готовности и усилили патрулирование федеральных трасс. Мобилизовано более 80 единиц специальной техники.

«За ситуацией на дорогах круглосуточно следит диспетчерская служба Управления федеральных автодорог «Южный Байкал». Её дежурные координируют работу подрядных организаций с помощью системы ГЛОНАСС, 42 видеокамер и 40 метеопостов», — отметили в ведомстве.