Пермь, 9 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Перми в 2022 году планируют отремонтировать бассейн на территории детского юношеского центра «Фаворит». Проект реализуют в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

В мэрии отметили, что ремонт фасада придаст зданию бассейна привлекательный и ухоженный внешний вид, обеспечит надежную защиту от разрушения, непогоды и обеспечит безопасность посетителей бассейна. Из краевого бюджета выделяется 1 875 570,00 рублей. Общая сумма, которая будет потрачена на реализацию проекта, составит 2 569 280, 40 рублей.

Одним из обязательных условий конкурса являлось дополнительное привлечение денежных средств юридических и физических лиц — 693 710,40 рублей. Средства собраны в полном объеме, и проект готов к реализации.